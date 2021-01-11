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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

Son dakika haberi… Muğla Bodrum kıyılarından sıkça görünmeye başlayan fok balıkları kıyıda balık avlarken görüntülendi. Fok balığının balık avlamasını izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşte saniye saniye o anlar…

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 17:45
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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum kıyıları boşalınca deniz canlıları da kıyılara gelmeye başladı.

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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

Kıyılarda çok nadir görülen fok balıkları da sahil kıyılarına geldi. Limanlara giren fok balıkları balık avlarken görüntülendi.

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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

"VATANDAŞLAR GÖZLERİNE İNANAMADI"
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarına son dönemlerde sık sık rastlanması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Bitez limanında görüntülenen fok balığı bu kez Bodrum Limanı'na rastlandı. Teknelerin arasında dolaşan fok, vatandaşlarca görüntülendi. Balık avlarken görüntülenen foku görenler gözlerine inanamadı.

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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

"BİR AYDIR BURADA"

Foku cep telefonu ile kayıt altına alan Mehmet Ünlü adlı vatandaş, yaptığı açıklamada "Bu fok, yaklaşık bir aydır Bodrum Limanı'nda. Bir aydır benim teknenin etrafında görüyorum. Bu kez kayıt altına alabildim. Limanda balık çok olduğu için burada avlanıyor. Burada keyfi de yerinde" dedi.

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Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi.