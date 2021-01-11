Aniden ortaya çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Fok balığının avlandığı anlar kamerada

"BİR AYDIR BURADA"

Foku cep telefonu ile kayıt altına alan Mehmet Ünlü adlı vatandaş, yaptığı açıklamada "Bu fok, yaklaşık bir aydır Bodrum Limanı'nda. Bir aydır benim teknenin etrafında görüyorum. Bu kez kayıt altına alabildim. Limanda balık çok olduğu için burada avlanıyor. Burada keyfi de yerinde" dedi.

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