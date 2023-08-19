19 Ağustos 2023, Cumartesi
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SON DAKİKA! Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberine göre İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.