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Son dakika: NATO Karargahı’nda kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar: İşgal bitmeden Azerbaycan durmaz
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi. Bakan Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, "İşgal bitmeden Azerbaycan durmaz" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı'nda gerçekleştirdi." dedi. Bakan Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.
Akar, "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." diye konuştu.