Batum'da Türk taraftara saldırıya A Haber’de sert tepki: “Bu talimatı kim verdi?”

Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Şeva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrağı açan Türk taraftarların Gürcü polisi ve İsrailli taraftarların müdahalesine maruz kalması büyük infiale yol açtı. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan uzman isimler, saldırının önceden hazırlanmış bir provokasyon olabileceğine dikkat çekerek, “Bir kişiye 10 kişi saldırır mı?” ve “Bu artık bir Beşiktaş meselesi değil” sözleriyle sert tepki gösterdi; talimatı verenlerin de ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.