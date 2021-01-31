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Son dakika: Mutasyonlu koronavirüs belirtileri neler? Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Koronavirüs bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 14:41
Güncelleme:31.01.2021 15:47
Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs Türkiye'de 17 ilde görüldü. Peki mutasyonlu koronavirüs belirtileri neler? Yarın da kabine toplantısı var. Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs Türkiye'de 17 ilde görüldü. Peki mutasyonlu koronavirüs belirtileri neler? Yarın da kabine toplantısı var. Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

FARKLI BİR BELİRTİSİ VAR MI?

Şu ana kadar farklı bir belirtiden bahseden olmadı. Ben de gözlemedim ancak daha hızlı olduğu daha çabuk bulaştığı hızı öyle tarif edildi. Bilgilerimiz bu düzeyde. Daha şiddetli olması daha ağır geçmesi gibi öyle bir bilgi bize gelmedi.

KISITLAMALAR GEVŞEYECEK Mİ?

Benim öngörüm tabii şu anda Kasım ayından bu yana önce bir yükseldi sonra azalma başladı ve gerçekten çok iyi bir düzeye hastanelerimizin yükü neredeyse 3'te 1'e düştü. Çok seviniyoruz. Ancak hızlı normalleşmeye geçmenin faturası da önümüzde. Onun da sıkıntısını çekiyoruz. Bundan bir ders alarak biraz daha bunlara devam etmeye ve bundan sonra da bu kararı da birlikte verip Bilim Kurulu'ndan da bu tartışılacaktır. Henüz o noktaya gelmedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bence okullar öncelikli olarak açılması gereken ancak birden değil belki daha önceden planlandığı gibi kalabalığı azaltacak şekilde sınıfları bölecek şekilde planlanarak ama öncelikle vakalar belli bir sayıya düştükten sonra özellikle öğretmenlerinin de aşılanmasına geldikten sonre hemen başlamakta fayda var

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