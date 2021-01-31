Toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Avrupa Birliği ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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