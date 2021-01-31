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Son dakika: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kısıtlamalar kalkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Gözler yarın Başkan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanı 'nın koronavirüs ile mücadelede gelinen son duruma ilişkin sunum yapacağı toplantıda, kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı? sorularının yanıt bulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca fahiş gıda fiyatları da görüşülecek. Detayları muhabiri aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kısıtlamalar kalkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın 'de Başkan 'ın liderliğinde toplanacak.

Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı 'nın yapacağı sunumda olacak. Kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı soruları yanıt bulacak.


LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Lokanta ve kafelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılabileceği, müşterilerin buralara HES kodu ile girmesine izin verilebileceği belirtiliyor.

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kısıtlamalar kalkacak mı? İşte masadaki konular GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA! KISITLAMALAR KALKACAK MI? İŞTE MASADAKİ KONULAR

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin saatlerin daraltılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda cumartesi-pazar günü uygulanan kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması, hafta içi kısıtlama saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği de iddialar arasında.

FAHİŞ FİYAT

Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarına gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili talimat vermiş bu sorunu çözün demişti. İşte bu konu da toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Toplantıda ayrıca, , , ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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