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Mersin Silifke'deki orman yangınından yeni görüntüler

İHA
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Giriş: 30.07.2021 19:14
Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler...

SON DAKİKA HABERİ: Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Silifke ilçesi Boğsak koyunda dün sabah başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Dün gün boyu süren yangın, gece de farklı noktalarda devam etti. Boğsak koyunda başlayan, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tokmar ve İmamuşağı mahallelerini etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılıyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının etkisi altındaki mahallelerde önceden boşaltılan çok sayıda ev, ekili alan ve iş makinesi yanarak zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen söndürme ekipleri de destek veriyor. Söndürme çalışmalar sırasında iki itfaiye eri dumandan etkilenirken, 2 yangın işçisi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dünden bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hizmeti verilemiyor.

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Silifke'deki orman yangınından yeni görüntüler
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