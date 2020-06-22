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Son dakika: Maske yanlış kullanana da ceza mı geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber'de açıkladı |Video

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Giriş: 22.06.2020 10:38
Son dakika haberi... Koronavürüsle mücadele kapsamında öncelikle bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Peki maskeyi yanlış kullanana da ceza gelecek mi? Maske takmak neden önemli? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavürüsle mücadele kapsamında öncelikle bazı illerde zorunlu kılınan maske yasağı, yeni genelge ile 81 ilin valiliğine gönderilerek Türkiye genelini kapsadı. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara pazartesi gününden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Peki maskeyi yanlış kullanana da ceza gelecek mi? Maske takmak neden önemli? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

MASKEYİ YANLIŞ TAKANA CEZA GELECEK Mİ?

Öztürk, bunu bir vatandaşlık görevi olduğunu ve gönüllü olması gerektiğini vurgulayarak, Maske zorunlu, maske uygun şekilde takılmadığı taktirde bir aksesuar olarak doğal olarak kalır. Ona maske takmak veya maske denmez maskeyi uygun takmak gerekir. Yöneticilerin taktiridir ama biz uygun maske takılmasından bahsediyoruz. Ceza kavramını hiç gündeme getirmeden gönüllü olarak maskeyi uygun ortamlarda takmak durumundayız. Bir insanlık görevi vatandaşlık borcu olarak yapmak zorundayız." dedi.

CEZAİ YAPTIRIM GEREKTİRECEKTİR

Öztürk, "Sonuçta halk sağlığını koruma adına umumi hıfzıssıhha kanunundan alınan yetkiler gereği görevlileri bir denetim yapma zarureti var. O nedenle bu denetimler esnasında maskesizlik veya uygun maskesizlik haliyle bir cezai yaptırım gerektirecektir." ifadelerini kullandı.

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