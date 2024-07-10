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Son dakika: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 13:11
Son dakika deprem haberi… Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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