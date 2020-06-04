LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

Koronavirüs tedbirleri sonrasında 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavında alınan önlemlerle ilgili olarak bir video hazırlayan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav öncesi, sınav arası ve sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde anlattı. Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında detaylı bilgiler verildi.