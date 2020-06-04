04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 10:54
Güncelleme:04.06.2020 10:56
Koronavirüs tedbirleri sonrasında 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavında alınan önlemlerle ilgili olarak bir video hazırlayan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav öncesi, sınav arası ve sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde anlattı. Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında detaylı bilgiler verildi.
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Camide şaşırtan manzara
Camide şaşırtan manzara
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Yolcu otobüsünde korona paniği!
Yolcu otobüsünde korona paniği!
İstanbul'da uymayana ceza
İstanbul'da uymayana ceza
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Meriç Nehri'nin kuraklıktan kurtuldu
Meriç Nehri'nin kuraklıktan kurtuldu
Kedi ile farenin kavgası kamerada
Kedi ile farenin kavgası kamerada
İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdiven itti!
Kan donduran anlar kamerada!
Kan donduran anlar kamerada!
Pusuya düşürüp çapraz ateşe tuttular
Pusuya düşürüp çapraz ateşe tuttular
Daha Fazla Video Göster