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Son dakika: Kütahya'da yol ortasında cinayet! Dehşet anı kamerada! Dört yıl önceki kazada oğlunu... |Video

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Giriş: 17.05.2020 09:12
Güncelleme:17.05.2020 09:22
Son dakika haberi... Kütahya'da 4 yıl önceki trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kütahya'da 4 yıl önceki trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Polatkan Caddesi'nde aracıyla sıkıştırdığı otomobile arkadan çarparak sürücüsü Hakan İşgüzar'a (42) tabancayla 4 el ateş eden şüpheli, otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan İşgüzar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın failinin Mustafa Ilgın olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Akkent Mahallesi'nde kısa sürede yakaladı.

Zanlının, İşgüzar'ı 2016'da İnköy Mahallesi yakınlarında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu için öldürdüğü, maktulle bir ay önce karşılaştığı, o günden beri takip ettiği itirafında bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının önündeki otomobile otomobiliyle arkadan çarpması, araçtan inen sürücü İşgüzar'a tabancayla ateş ederek kaçması yer alıyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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