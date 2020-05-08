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Kocaeli’de otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı
Kocaeli’de otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin sırrı, yaklaşık 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı. Battaniyeye sarılı cesedin altından insan kaçakçılarının anlaşmazlığı çıktı. 7 kişilik Bangladeşli insan kaçakçılığı çetesini cinayet çökertti.