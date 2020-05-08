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Kocaeli’de otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı

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08.05.2020
Kocaeli’de otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin sırrı, yaklaşık 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı. Battaniyeye sarılı cesedin altından insan kaçakçılarının anlaşmazlığı çıktı. 7 kişilik Bangladeşli insan kaçakçılığı çetesini cinayet çökertti.
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