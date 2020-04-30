Karaman kayıp olarak aranan kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
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30.04.2020
Karaman'da hayvan otlatmaya giden ve haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 10 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından evlerinin yakınındaki ağılın avlusunda uyurken bulundu.
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