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Son dakika: İstanbul'un karla sınavı! Son durum ne? Sokaklar ne durumda?

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 08:51
Güncelleme:15.02.2021 09:00
İstanbul kar altında. Ana yollar açık, ara sokaklarda ulaşım aksıyor.  Yoğun kar nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul kar altında. Ana yollar açık, ara sokaklarda ulaşım aksıyor. Yoğun kar nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için yoğun kar uyarısı | 15 Şubat 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI | 15 ŞUBAT 2020 HAVA DURUMU
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