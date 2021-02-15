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Son dakika: İstanbul'un karla sınavı! Son durum ne? Sokaklar ne durumda?
İstanbul kar altında. Ana yollar açık, ara sokaklarda ulaşım aksıyor. Yoğun kar nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul kar altında. Ana yollar açık, ara sokaklarda ulaşım aksıyor. Yoğun kar nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul kar altında. Ana yollar açık, ara sokaklarda ulaşım aksıyor. Yoğun kar nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.