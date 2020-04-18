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İstanbul'daki kağıt fabrikasındaki yangın 26 saat sonra söndürüldü
İstanbul’da kağıt fabrikasının bahçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Söndürülen kağıt balyaları iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.
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