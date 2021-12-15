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İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler

İHA
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Giriş: 15.12.2021 23:10
Güncelleme:15.12.2021 23:11
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. İşte bölgeden ilk görüntüler.

İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
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