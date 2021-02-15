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Son dakika: İstanbul'da trafikte son durum ne? İşte İstanbul trafiğinde şu an
Son dakika haberi...İstanbul’da etkili olan kar yağışının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Son dakika haberi...İstanbul'da etkili olan kar yağışının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.