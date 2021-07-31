İstanbul'da korkutan yangın! 11 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Başakşehir’de 3 katlı bir restoranda yangın çıktı. Müşteri ve çalışanlardan 11 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı et restoranında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ocakta çıkan yangın nedeniyle restoranın içerisi duman doldu. Müşteriler ve çalışanların büyük panik yaşadığı olayda, 11 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenlerden biri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, diğer kişiler ayakta tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı.

Öte yandan yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.