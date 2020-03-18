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18.03.2020

Son dakika: İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan operasyonu! Koronavirüs fırsatçılarına geçit verilmedi | Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları canlı yayınla olay yerinden A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika haberine göre; İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları canlı yayınla olay yerinden A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.



HABER SONRASI OPERASYON GERÇEKLEŞTİ! KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA GEÇİT VERİLMEDİ

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının ardından sahte dezenfektan ve maske üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Güvenlik polisi, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir depoda dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.



NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Bu bilgi üzerine emniyet ekipleri, öğlen saatlerinde depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam arttırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri ele geçirilirken, depo içerisinde 7 bin şişelik üretim yapmak için hazırlanmış hammadde bulundu.



GÖZALTI VAR! DEPO MÜHÜRLENDİ

Bir kişi gözaltına alınırken, depo mühürlendi. Deponun içerisine kurulan bir makine sisteminde dezenfektan üretimi yapılırken, deponun hijyenden uzak bir imalathane olduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.






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