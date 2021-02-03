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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 09:51
Güncelleme:03.02.2021 09:58
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında gözaltına alınanlar ile ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada, 76 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında gözaltına alınanlar ile ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada, 76 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika: İstanbul Valiliğinden Boğaziçi açıklaması SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'BOĞAZİÇİ' AÇIKLAMASI
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