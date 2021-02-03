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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında gözaltına alınanlar ile ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada, 76 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında gözaltına alınanlar ile ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Açıklamada, 76 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.