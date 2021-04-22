Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı? Son durum ne? A Haber canlı yayınında aktardı

Son dakika haberi... 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün olacak. 82 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor. Hem kısıtlamanın detaylarını hem de kısıtlama öncesi İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte İstanbul trafiğinde şu an...

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