Adana Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel sanatlar sergileniyor!

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin önemli duraklarından Adana Arkeoloji Müzesi, geleneksel sanatların tanıtıldığı ve el emeği ürünlerin sergilendiği bir buluşma noktasına dönüştü. Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliklerde, ustaların bilgi ve birikimini yansıtan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan sergiler, ziyaretçilere bu mirası yakından tanıma fırsatı sunuyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki festival etkinliklerini görüntüledi.