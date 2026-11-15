-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor! Yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor! Yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı güvenliğinin takip edilmesi amacıyla periyodik muayene sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla binalar 5 yılda bir denetlenecek; kolonların durumu, kat sayısı ve taban alanı kontrol edilecek. Kurallara aykırı müdahalelerin tespit edildiği yapılar için mühürleme ve yıkım kararları gündeme gelecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Murat İçen, yeni denetim döneminin ayrıntılarını ve bina sahiplerini ilgilendiren düzenlemeleri aktardı.

Aydın'da Yörük kültürünün geleneği yaşatılıyor! 5. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Sonraki Video
Aydın'da Yörük kültürünün geleneği yaşatılıyor! 5. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali'ne yoğun ilgi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar