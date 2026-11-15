Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor! Yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı güvenliğinin takip edilmesi amacıyla periyodik muayene sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla binalar 5 yılda bir denetlenecek; kolonların durumu, kat sayısı ve taban alanı kontrol edilecek. Kurallara aykırı müdahalelerin tespit edildiği yapılar için mühürleme ve yıkım kararları gündeme gelecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Murat İçen, yeni denetim döneminin ayrıntılarını ve bina sahiplerini ilgilendiren düzenlemeleri aktardı.