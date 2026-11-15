Putin'den NATO'ya "1997" resti! Moskova'nın barış şartları Avrupa'nın güvenliğini nasıl etkileyecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik görüşmelerde NATO'nun askeri varlığını 1997 öncesindeki konumuna çekmesi talebini yeniden gündeme taşıdı. Moskova'nın talepleri yalnızca Ukrayna'yı değil, Polonya'dan Baltık ülkelerine kadar Avrupa'nın güvenlik mimarisini de yakından ilgilendiriyor. Peki Putin neyi hedefliyor, NATO bu şartları kabul edebilir mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, A Haber yayınında Putin'in 1997 talebinin arka planını, NATO'nun olası tutumunu ve Rusya'nın Avrupa'daki stratejik hedeflerini değerlendirdi