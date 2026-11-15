Halfeti'de su çekildi, tarih gün yüzüne çıktı! Su seviyesi 10 metre düştü
Şanlıurfa'nın tarihi ilçesi Halfeti'de baraj sularının çekilmesiyle yıllardır su altında kalan eski yerleşim yerleri yeniden ortaya çıktı. Atatürk ve Birecik barajlarındaki sızıntı kontrolü çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşürülmesi, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardı. Su seviyesinin yaklaşık 10 metre gerilemesiyle Halfeti'de yıllar öncesine ait görüntüler yeniden görüldü. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, bölgedeki değişimi ekrana taşıdı.