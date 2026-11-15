İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? Yeni haftanın hava durumu belli oldu

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, yeni haftada sağanak yeniden etkili olacak. Salı günü başlayacak yağışın çarşambaya kadar sürmesi, perşembe günü ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın görülmesi bekleniyor. Yurt genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları devam ederken, **A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Murat İçen, canlı yayında İstanbul'daki son hava durumunu ve yurt genelindeki meteorolojik uyarıları aktardı.**