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Okuma yazmada zorlandı, kaligrafi ustası oldu! İzmirli sanatçı harfleri sanatla buluşturuyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okuma yazmada zorlandı, kaligrafi ustası oldu! İzmirli sanatçı harfleri sanatla buluşturuyor

İzmirli kaligrafi sanatçısı Eyüp Karanfil, yıllar önce okuma yazmada yaşadığı zorlukları büyük bir sanat tutkusuna dönüştürdü. Matbaada başlayan yolculuğunu kaligrafi ustalığına taşıyan Karanfil, Kalem Suresi'nden aldığı ilhamla yıllarını yazı sanatına adadı. Geleneksel sanattaki çalışmalarıyla Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını kazandı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan, kaligrafi sanatçısı Eyüp Karanfil'in hayat hikayesini ve sanat çalışmalarını görüntüleyerek detayları aktardı.

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