Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.