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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! A Haber olay yerinde

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Giriş: 22.10.2020 12:20
Güncelleme:22.10.2020 12:24
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü. Boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Kaza yapan uçaktan çıkarılan yaralı pilot hava ambulans ile hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları olay yerinden aktardı.

Son dakika: İstanbul Büyükçekmecedeki eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ? EMEKLİ KORGENERAL DR. ERDOĞAN KARAKUŞ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika | İstanbul Büyükçekmecede eğitim uçağı düştü SON DAKİKA | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
Pilot yaralı olarak kurtarıldı
Pilot yaralı olarak kurtarıldı
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