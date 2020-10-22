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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'deki eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 22.10.2020 12:19
Güncelleme:22.10.2020 12:41
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir'de düşen eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir'de düşen eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN İNCELENECEKTİR

Karakuş, "Hazerfen Havaalanı genelde özel şirketlerin eğitim yaptırdıkları kullandıkları bir havaalanı. Tamamen sivil havacılık genel müdürlüğüne bağlı. O bölgedeki her türlü uçuş emniyetiyle ilgili tedbirleri sivil havacılık genel müdürlüğü alıyor. Bu uçaklar genelde iki kişiliktir. Birisi öğretmen pilot diğeri de yetiştirilecek şahıs olarak değerlendirmelidir. Burada tek kişi halinde uçuyormuş. Kazanın nedenini bilmem mümkün değil pilot hatası olabilir, motor arızası olabilir. Bir şey söylemek doğru olmaz. Özel ekip tarafından incelenecektir." ifadelerini kullandı.

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