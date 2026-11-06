İki ilde 8 kişiyi katletti! Caninin kan donduran profili mercek altında: Uzman isimden "toplu katliam" analizi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki araçta bulunan 8 kişiyi katleden, 1 kişiyi ağır yaralayan ve 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak tutuklanan Arif Sefa Özdemir'in profili ve cinayetlerin perde arkası mercek altına alındı. Zanlının "alkolün etkisindeydim" savunmasının arkasına sığınamayacağını belirten Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, olayın bir seri katil vakası değil, toplu katliam olduğunu vurguladı. Bayar, zanlının kaçış sürecindeki soğukkanlı eylemlerinin bilinçli hareket ettiğine işaret ettiğini belirtti.