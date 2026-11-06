Emekli maaşlarında yeni zam formülleri masada! Refah payıyla en düşük aylık 31 bin lirayı aşabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik artış ve refah payı düzenlemesinin yıl sonuna kadar hazırlanacağını, kanun teklifinin ise yılbaşından önce TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Mevcut tutarı 23 bin 552 lira olarak belirtilen en düşük emekli aylığı için yüzde 10 enflasyon artışı ve yüzde 5 ila 20 arasında ilave refah payı içeren senaryolar hesaplandı. Buna göre taban aylığın 27 bin 202 liradan 31 bin 88 liraya kadar yükselmesi gündemde.