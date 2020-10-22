Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden böyle çıkarıldı.

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.