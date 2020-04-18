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İBB'nin yolda bıraktığı sağlık çalışanının yardımına AK Partili belediye yetişti
Türkiye’nin koronavirüse karşı verdiği kararlı mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanları, İBB’nin sefer sayılarını azaltması ve otobüslerini garaja çekmesiyle zor durumda kalıyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli sağlık çalışanı Mahmut Yılmaz, mesai bitiminde evine dönemedi. İBB'den karşılık bulamayan personelin imdadına AK Partili belediye yetişti.
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