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Son dakika: Hatay'daki orman yangını 4. gününde

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Giriş: 08.09.2020 09:05
Güncelleme:08.09.2020 09:13
Son dakika haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında bölgeden aktardı.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.

Hatay'daki orman yangını 4. gününde
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