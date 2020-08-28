Son dakika haberi... Meteorolojiden hafta son için kritik uyarı. Türkiye bugünden itibaren çöl sıcaklarının etkisine giriyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları aktardı.

Meteorolojiden hafta son için kritik uyarı. Türkiye bugünden itibaren çöl sıcaklarının etkisine giriyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, detayları aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 5 ; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 2 ila4 (10-30 km/sa) yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi.