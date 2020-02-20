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20.02.2020

Trabzon'da sokak ortasında kız kavgasına tokatlı tepki kamerada |Video

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kızın kavgasına bir vatandaş tokat atarak tepki gösterdi. Tokat yiyen kız, "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi. O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, söyledikleri pes dedirtti. İşte o anlar...

Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak mevkinde dün meydana gelen olayda iki kız sözlü olarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız, "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi.

"SÜPER KIZ KAVGASI"

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.

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