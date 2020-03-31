Prof. Dr. Oğuz Özyaral, coronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.
Prof. Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
HASTANEYE YATIRILDI
Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.
SONUÇ BEKLENİYOR
Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.
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