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Prof. Dr. Oğuz Özyaral, coronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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ÜNLÜ PROFESÖR HASTANEYE KALDIRILDI! KORONA ŞÜPHESİ

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. , koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

Prof. , dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

HASTANEYE YATIRILDI

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.

SONUÇ BEKLENİYOR

Özyaral'ın tedavisi devam ederken korona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.

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