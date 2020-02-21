Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı |Video
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp gün geçtikçe yayılmaya devam eden koronavirüs tehlikesi son olarak İran'a sıçradı. Türkiye'nin sınırında ilk kez görülen virüs İran'da 2 kişinin ölümüne sebep oldu. İran'da da görülen ölümcül virüs Türkiye'ye sıçrar mı? Türkiye koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı? Koronovirüs laboratuvarda mı üretildi? Biyolojik bir silah mı? Koronavirüs aşısı ne zaman üretilecek? Koronavirüsten korunmak için ne yapmak gerekir? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
KORKUTAN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, A Haber canlı yayınında İran için korkutan bir uyarıda bulundu. Küçükusta, "Bilgilerin doğru olma ihtimali bence yok denecek kadar az. Eğer 2 kişi ölmüşse İran'da virüsün bulaştığı insan sayısının en azından yüzlerce belki de binlerce olması beklenir. Çünkü bu hastalığı alan insanların yüzde 80'inde hastalık adeta grip gibi seyrediyor. Sadece yüzde 20'lik kısımda ciddi belirtilere yol açıyor ve ancak bu kişiler doktora veya hastaneler başvurmak durumunda kalıyorlar. Onun için İran'da vaka sayısının çok daha fazla olması kuvvetle muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
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