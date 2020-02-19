Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!
Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 15:22
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere, 2 bin 5'e yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı.
Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.
Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong'da 62'ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.
Söz konusu yeni can kayıplarının 132'si, yeni vakaların da 1693'ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.