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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı.

Son dakika: Koronavirüs İrana sıçradı! Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS İRAN'A SIÇRADI! VİDEO

Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 15:22
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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere, 2 bin 5'e yükseldi.

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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı.

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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.

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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong'da 62'ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.

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Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı!

Söz konusu yeni can kayıplarının 132'si, yeni vakaların da 1693'ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.