Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei koronavirüs ile ilgili tüm gerçekleri A Haber'de anlattı |Video

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs (covid-19) ile ilgili son rakamları ve bilgileri A Haber’e verdiği özel röportajda açıkladı. Wei, koronavirüsün tedavisiyle ilgili aşı üretildi mi? Virüse karşı özel bir ilaç bulundu mu, çalışmalar ne aşamada? Virüs iddia edildiği gibi yarasa çorbasından mı ortaya çıktı? Virüs nasıl ortaya çıktı? Koronavirüs Çin’in ekonomisini nasıl etkiledi? tüm bu soruların yanıtını Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber’de anlattı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeye yayılan ölümcül koronavirüs (covid-19) ile ilgili son rakamları ve bilgileri A Haber'e verdiği özel röportajda açıkladı. Wei, koronavirüsün tedavisiyle ilgili aşı üretildi mi? Virüse karşı özel bir ilaç bulundu mu, çalışmalar ne aşamada? Virüs iddia edildiği gibi yarasa çorbasından mı ortaya çıktı? Virüs nasıl ortaya çıktı? Koronavirüs Çin'in ekonomisini nasıl etkiledi? tüm bu soruların yanıtını Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber'de anlattı.

Başkonsolos Wei, "Çin'de kesinleşen vaka sayısı 57 bin 805, taburcu olan sayısı 14 bin 376, hayatını kaybdenlerin sayısı 2 bin 4... Sağlık Bakanlığımız twitterdan güncel rakamları açıklıyoruz. Tedavi yöntemlerinde yeni gelişmeler var. 15 bine yakın kişide bu geliştirilen yöntemlerle taburcu edildi. Biz yeni bir koronavirüs ile karşılaştık ve onu 7 gün içerisinde onun gen dizisinin belirlenmesini başardık. Bu verileri anında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer ülkelerle paylaştık. " dedi.

"10 GÜN İÇİN 206 BİN YATAKLI HASTENE YAPTIK"

Sosyal medyada bir anda yere yığılıp koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilen kişilerin görüntüleriyle ilgilide açıklamalarda bulunan Wei, "Bu görüntülerin yayınlanmasına karşı çıkıyoruz. Bunları yayınlanayanlar kötü niyetlidir. Wuhan 14 milyon nufüsa sahip bir şehirdir. O bölgeyi karantina bölgesi ilan etti. Bu tedbirler sayesinde Çin'in geneline bu virüs yayılmadı. 10 gün içinde 206 bin yataklı hastane yaptık. Şüpheli vakalar ve hastalara burada hizmet veriliyor.

"TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

Türkiye'nin Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmesiyle ilgili de konuşan Wei, "Bunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye böyle bir talepde bulundu biz de destek verdik. Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek için Wuhan'a giderken tıbbi malzeme yardımında bulundu. Biz Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

KORONAVİRÜS YARASA ÇORBASINDA MI ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medyada ortaya çıkan "Koronavirüs yara çorbasından çıktı" iddiasına yanıt veren Wei, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu sorunun yanıtı çok basittir. Yarasa Çin mutfağında yoktur. Bu iddia gizli bir güç tarafında ortaya atılmış planlı bir eylemdir. Koronavirüsün yabani hayvanlardan bulaşıldığından şühleniliyor."

KORONAVİRÜS ÇİN EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Çin'de ortaya çıkan on binlerce kişide görülen ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Çin ekonomisini nasıl etkiledi? Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bu soruya karşılık "Devlet başkanımız bir toplantı yaptı. Toplantıda çıkan kararda ise yılbaşında koyulan ekonomik hedeflerde bir değişilik yapılmadı. Virüsten etkilenen bölgelerin ekonomik olarak desteklenmesine başlandı." dedi.