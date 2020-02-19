ABD'li yazar 39 yıl önce yazmış! Esrarengiz 'koronavirüs' (Covid-19) detayı... |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan ölümcül koronavirüs paniği sürerken 39 yıl önce ABD'li yazar tarafından kaleme alınan bir kitap sosyal medyayı salladı. Ünlü yazar Dean Koontz​ imzalı romanda anlatılan virüsün, koronavirüs salgınıyla gösterdiği esrarengiz benzerlikler, Twitter'da komplo teorilerine yol açtı. İşte ölümcül salgınla benzerlikler gösteren o kitaba dair inanılmaz detayları...

Gerilim türündeki romanlarıyla çok satanlar listesini alt üst eden Amerikalı yazar Dean Koontz'un, 1981 yılında kaleme aldığı "Karanlığın Gözleri" adlı kitabında, "Wuhan-400" adı verilen bir virüsten bahsettiği ortaya çıktı.

Bu kitap ve beraberindeki tartışmalar sosyal medyada gündem oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ölümcül virüs tüm dünyada büyük bir panik yaratırken, 1981 yılında yayınlanan gerilim türündeki bir romandaki dikkat çeken benzerlik, Twitter kullanıcılarını şoke etti.

Amerikalı yazar Dean Koontz'un imzasını taşıyan 1981 tarihli gerilim türündeki "Karanlığın Gözleri" romanında "Wuhan-400" adı verilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

ASKERİ LABARATUVARDA BİYOLOJİK OLARAK GELİŞTİRİLEN VİRÜS

Kitapları defalarca New York Times'ın çoksatanlar listesinde yer alan Koontz, kitabının 39. bölümünde Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından Wuhan yakınlarındaki askeri laboratuvarlarda biyolojik silah olarak geliştirilen bir virüsten bahsediyor.

Kitapta Wuhan-400 araştırmasına öncülük eden ve Çin'in en tehlikeli kimyasal silahları hakkında bilgi sahibi olan bilim insanı Li Chen, ABD'ye iltica ediyor.

TWİTTER KULLANICILARI DİKKAT ÇEKTİ

Kitapta Wuhan-400 adı verilen virüs, hayvanlar yerine insanları etkiliyor, insan vücudu dışında veya 30 dereceden soğuk ortamlarda yaşayamıyor. Laboratuvarda oluşturulan Wuhan-400 adlı virüs ile Wuhan virüsü arasındaki benzerlikler, Twitter kullanıcıları tarafından hayretle karşılandı.

Kitaptaki virüs ile gerçek koronavirüs arasında ise büyük bir fark bulunuyor: Wuhan-400 yüzde 100 öldürme oranına sahipken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında.

Koonz kitabında, "Wuhan-400 harika bir silah. Sadece insanları etkiliyor. Başka hiçbir canlıda yaşayamaz. Frengi gibi Wuhan-400 de insan bedeni dışında bir dakikadan uzun süre yaşayamaz. Bu da diğer ölümcül mikroorganizmalar gibi mekanlara ya da objelere bulaşamadığı anlamına geliyor." diye yazmış.