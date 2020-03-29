Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmak yasaklanmıştı! Sokakta yıllardır görülmeyen misk kedisi görüntülendi |Video

Hindistan’da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990’lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi. Görüntülerde kedinin ağzının açık olması hasta olduğu şeklinde yorumlandı.

Hindistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokakta 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Malabar Misk kedisi görüntülendi.

Gece yaşayan bir hayvan olan misk kedisinin gündüz vakti Kerala bölgesinde görülmesi, ayrıca ağzı açık nefes alması hasta olabileceği yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada hayvanın görüntülerini izleyenler 'Yeni virüs geliyor' yorumunda bulundu.