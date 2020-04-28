Doğada koronavirüs etkisi! Ankara Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü |Video

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sakinleşen yerleşim birimleri yakınlarına kadar yabani hayvan sürüleri yaklaşmaya başladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında da vatandaşlar bir geyik sürüsü fark ederek fotoğrafladı.