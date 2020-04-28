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Doğada koronavirüs etkisi! Ankara Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü |Video

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28.04.2020
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sakinleşen yerleşim birimleri yakınlarına kadar yabani hayvan sürüleri yaklaşmaya başladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında da vatandaşlar bir geyik sürüsü fark ederek fotoğrafladı.
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