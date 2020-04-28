- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Doğada koronavirüs etkisi! Ankara Nallıhan'da geyik sürüsü görüldü |Video
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sakinleşen yerleşim birimleri yakınlarına kadar yabani hayvan sürüleri yaklaşmaya başladı. Ankara'nın Nallıhan ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında da vatandaşlar bir geyik sürüsü fark ederek fotoğrafladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.