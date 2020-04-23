Boğaz'da şaşırtan görüntü! Yunus balıkları kıyıda görüntülendi |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıkları Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul boğaz trafiği de durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki gemi trafiğinin sakinleşmesini fırsat bilen yunus balıkları Ortaköy Sahiline kadar gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yunusların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasında adeta dans ettiği o muhteşem anlar ise izleyenleri mest etti.

Yunusları kıyıda gören vatandaşlar ise o eşsiz güzelliği cep telefonlarına kaydetti.