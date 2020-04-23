Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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