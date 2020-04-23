HaberlerGaleriKoronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü
Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:07Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:24