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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'de, aç kalan akbabalar bir evin içinde olan köpeği gözüne kestirdi. Evin balkonuna konan ve uzun süre köpeği avlamaya çalışan akbabanın o anları ev sahibi tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:24
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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.

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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA

Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor.

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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Ev sahibi kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inandığını belirterek onlar için balkonuna su bıraktı.

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Koronavirüs onları karşı karşıya getirdi! Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Leonardi , "Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdir" dedi.