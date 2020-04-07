Koronavirüsün yeni merkezi ABD'de boş kolan sokakları o hayvanlar bastı |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD’de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı. O anları kaydeden bir vatandaş, "İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı. Kentteki bir mahalleye inen geyik sürüsünün görüntülerini kayda alan mahalle sakini, "Çok fazla geyik var burada. İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi. Ayrıca ülkede son 24 saatte vaka sayısı 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a yükseldi.