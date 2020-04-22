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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 18:08
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor