Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.