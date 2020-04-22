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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Son dakika haberi... Koronavirüs corona virüsü nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜSÜ) NEDENİYLE BOŞALAN SOKAKLARDA PENGUENLER GEZİYOR |VİDEO

Giriş Tarihi: 22.04.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 18:08
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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı.

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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

O ANLAR KAMERADA

Kuşları koruma vakfından bir korucunun Simon's Town kasabası sokaklarında çektiği görüntüde üç 'eşek pengueni' kaldırımda dolaşırken görülüyor.

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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor

Görüntülerde penguenler boş kalan sokaklarda yürüyüp kaldırıma zıplıyor.

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Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor