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27.02.2020
Bursa'da dehşet saçan çarşaflı gaspçılar "suç makinesi" çıktı |Video
Bursa'da yaklaşık bir yıl önce kuyumcudan soygun girişiminde bulunan ve polis tarafından yakalanan iki şüphelinin, bu olayın öncesinde ve sonrasında gasp, nitelikli yağma, zorla alıkoyma gibi başka suçlara da karıştığı belirlendi.
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