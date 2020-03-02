Bugün (2 Mart Pazartesi) hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden kritik uyarı! |Video

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden kritik son dakika uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de hava durum nasıl? Detaylar A Haber ekranlarında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu açık, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinde açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.