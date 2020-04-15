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Adana'da skandal olay! Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede "Bende varsa herkese bulaşsın" deyip güvenlik görevlilerini darbetti |Video
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbetti.
Çukurova Devlet Hastanesinde Kovid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı.
Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.
Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darbeden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi.
Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.
"BENDE VARSA HERKESE BULAŞSIN"
Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın.' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı. Hastanede gözetim altında alınan L.K, test sonucuna göre Fatih Polis Merkezine götürülecek.
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